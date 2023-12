Giorgia racconta l'amore per Emanuel Lo: "Gli dicevo: Invecchierò, tu mi lascerai"

Giorgia è nella meravigliosa cinquina di co-conduttori che affiancheranno Amadeus al prossimo Festival di Sanremo. "Non ha dovuto convincermi: appena me lo ha proposto ho accettato subito!" ha commentato a caldo la cantante romana che il palco dell'Ariston lo conosce molto bene (quattro le volte che è stata artista in gara) in una lunga intervista a Vanity Fair dove ha trovato spazio anche la sua vita privata.

Dal 2004 Giorgia è fidanzata con Emanuel Lo, ballerino e coreografo ormai presenza fissa del programma Amici. I due si sono conosciuti per la prima volta in occasione della tournée per il disco Ladra di Vento dove lui era parte del corpo di ballo e da quel momento non si sono più lasciati. Sei anni dopo l'inizio della loro storia Giorgia e Emanuel sono diventati genitori di Samuel. 44 anni lui, 52 lei, la differenza di età tra i due è stata commentata dalla cantante ricordando le parole che usava dirgli nei primi periodi della relazione. "Gli dicevo “Io invecchierò, tu mi lascerai”. Mi chiamava cavallina pazza. È stato bravo perché mi ha educato: tra i due l’emotivamente maturo era lui. Mi ha insegnato cosa vuol dire stare in un rapporto", ha confidato, "Ho resistito fino all'ultimo al suo corteggiamento, poi mi sono arresa e ho detto “Vabbè, vediamo”. Siamo stati modernissimi quando non lo sapevamo, 20 anni fa. Ora è tutto più normale".

La costanza nel corteggiamento da parte del ballerino è stata determinante: "Personalmente avevo mille dubbi, stavo vivendo uno dei momenti più bui della mia vita, ma Emanuel mi ha raccolto da terra e rimesso in piedi. È stato vero, trasparente, autentico, si vedeva dagli occhi" ha proseguito Giorgia ricordando il momento in cui l'amica comune, la costumista Claudia Tortora, le confidò quanto Emanuel fosse il contrario di quello che poteva sembrare: "Dietro la scorza di superfigo muscolosissimo, con mille donne a ronzargli intorno, c'era una persona molto sensibile. Quella frase mi colpì. Ed effettivamente si è dimostrato di una dolcezza infinita". Se è gelosa di lui?

"Ho sempre vissuto Emanuel come un performer. Poi è innegabile che, quando entra in un posto, si nota" ha ammesso: "In tanti anni l'ho percepito come fuoriclasse: scrive canzoni bellissime tipo Oronero, fa il regista di videoclip, ha un gusto pazzesco e visionario. Sono contenta abbia riconoscimenti. Maria (De Filippi, ndr) è stata una grande perché lo ha capito e ci ha scommesso".

Emanuel Lo dopo la morte di Alex Baroni

Il periodo buio a cui Giorgia ha fatto riferimento riguarda la tragica scomparsa di Alex Baroni a cui era stata legata sentimentalmente. "Ero nell'abisso di me, in un lutto profondo per la morte di Alex (Baroni, ndr). La sua perdita ha colpito me e tutto il nostro gruppo di amici. Ne siamo usciti devastati, è stata una cosa veramente ingiusta, uno strappo violento. Sono stata male tanti anni, cercando di dare un senso", ha ricordato: "Con Alex ci eravamo lasciati da poco, non avevamo finito di dirci tante cose, è rimasto tutto un po' sospeso. Quando ti rendi conto che l'interlocutore non c'è parli da sola". In quel periodo Emanuel ha saputo vivere la presenza di Alex che continuava a restare nel suo cuore "con la grazia di un danzatore eccezionale quale è, in punta di piedi", ha raccontato Giorgia, "Io ne ho parlato, ne parlavo. Ha sempre accettato quello che tiravo fuori con un rispetto infinito. Ha fatto il famoso passo indietro, mi ha detto: “Viviti quello che devi e poi, lo sai, ti giri e mi trovi”".

E adesso? "Al mio fianco c'è Emanuel, non ha dovuto confrontarsi con nulla, se non con una donna che doveva costruirsi" ha aggiunto: "L'amore, quando c'è, può curare. Ma non è la soluzione: mi sono messa in discussione, ho fatto il mio percorso psicologico, ho chiesto aiuto, ho avuto persone eccezionali accanto. Rita Dalla Chiesa, mamma della mia amica Giulia, mi ha detto che il dolore è un tunnel e bisogna passarci attraverso. È proprio così. Ma se mentre si attraversa ti danno una mano è meglio".