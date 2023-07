L'estate italiana di Giorgia e Emanuel Lo: baci in spiaggia e viaggi in auto con la radio a tutto volume, il video

Emanuel Lo e Giorgia più belli e innamorati che mai. Il 12 giugno Giorgia ha concluso il suo tour nei teatri e così lei e il compagno, impegni di lavoro permettendo (Giorgia sta partecipando a molti festival estivi da Italia Loves Romagna a Tim Summer Hits, mentre Lo ha partecipato a delle masterclass di danza) hanno potuto godersi alcuni giorni di relax tra mare e spiaggia. Su Instagram il ballerino ha condiviso alcuni scatti in costume e anche una foto in cui lui e la cantante si abbracciano e baciano appassionatamente.

Oggi però i due hanno postato un video divertente e allo stesso tempo dolcissimo che racconta un loro viaggio in auto tra canzoni e battute: un filmato che mostra una complicità invidiabile e che da oltre 20 anni caratterizza la loro relazione. Una playlist varia che passa da It must have been Love di Roxette a I will always love you di Whitney Houston tutti brani che Giorgia ha canticchiato con gioia: il ritratto dell'estate italiana.