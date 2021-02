"Tanti auguri amore mio", l'emozionante video dedica di Giorgia Lucini al compagno Federico

Prossimi alla nascita di Tommaso, i Loschi-cini come vengono chiamati dai followers si mostrano innamorati più che mai e in occasione del compleanno del cestista l'ex tronista pubblica un video carico di amore per festeggiare il fidanzato

Da quasi 5 anni fanno coppia fissa, sono diventati genitori di Riccardo che a breve diventerà il fratello maggiore di Tommaso. Hanno girato l'Italia perchè lui, di professione cestista, cambia spesso squadra ma sono l'uno il punto di riferimento per l'altro. Giorgia Lucini, abbandonate da anni le veste della tronista ha trovato in Federico Loschi la sua meta perfetta e con lui sogna in grande.

Ecco che in occasione dei 31 anni di lui, l'influencer ha voluto esternare a tutti il suo amore per il compagno. Lo ha fatto con una video dedica che li immortala nei loro momenti più belli: baci, carezze e tanta complicità. "Sono orgogliosissima di te e della persona che sei!" scrive Giorgia, ringraziandolo per averla resa una persona migliore.

