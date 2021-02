Giorgia Lucini "total nude" prima del parto: "20 kg in più, ma noi donne siamo sempre belle" (FOTO)

É partito il conto alla rovescia per l'ex tronista che a breve sarà mamma del piccolo Tommaso, nato dalla relazione con il cestista Federico Loschi. In vista dell'imminente nascita la romana ha postato sui social una foto che la ritrae senza veli

Uno scatto in bianco e nero mostra l'ex tronista di Uomini e donne, oggi influencer, senza veli. Il pancione che "ospita" il piccolo Tommaso ruba la scena alla mamma. Una gravidanza voluta, cercata e che arriva due anni dopo a Riccardo, il primogenito di casa Loschi-cini.

Giorgia Lucini totale nude prima del parto

Giorgia Lucini non ha paura a mostrare la bellezza di un corpo modificato dalle rotondità del pancione.

"Venti chili in piu?, ma di puro amore..- scrive a corredo della foto - ecco perche? sto bene con me stessa e mi sento bella, nonostante tutti i cambiamenti che il mio corpo ha avuto! Non abbiate paura di mostravi come siete, perche? noi donne siamo sempre belle, sopratutto in questo periodo della nostra vita, anzi lo siamo ancora di piu?.

La giovane romana si lascia alle spalle un anno pesante, segnato anche dal Covid (di famiglia) e il conseguente isolamento. Essendo oramai agli sgoccioli della gravidanza ha preferito sistemarsi ad Anzio, nella casa dei genitori, dal momento che il compagno, il cestista del Real Sebastiani Rieti Federico Loschi è impegnato con il campionato di basket e le conseguenti trasferte. Nel caso in cui Tommaso avesse fretta di nascere i nonni potranno occuparsi di Riccardo e la mamma potrà concentrarsi sul parto.