Giorgia Meloni fa l'albero con la sua Ginevra, il Natale inizia in famiglia

Fedele alla tradizione, Giorgia Meloni ha aspettato l'8 dicembre per fare l'albero di Natale in casa. Ad addobbare l'abete insieme a lei la figlia Ginevra, di 6 anni. Nella foto pubblicata su Instagram la bambina è ripresa di spalle, mentre guarda con stupore l'albero rosa e argento, la Presidente del Consiglio invece sistema gli ultimi dettagli. Sul volto un sorriso speciale che solo la sua bambina riesce a regalarle.

"Buona festa dell'Immacolata a ciascuno di voi" scrive nel post e per una giornata si gode il calore familiare. Per Giorgia Meloni il Natale inizia in famiglia, anche se gli impegni istituzionali sono serrati. Ieri sera la premier era a Milano per la Prima alla Scala insieme al compagno, Andrea Giambruno. Elegantissima, con un abito nero e lungo - che le lasciava scoperte le spalle - Meloni ha assistito emozionata all'opera: "La Scala di Milano è un pezzo fondamentale della storia culturale italiana - ha commentato sui social - Sono fiera di averla omaggiata assistendo all'apertura della stagione da Presidente del Consiglio".

Le foto pubblicate su Instagram da Giorgia Meloni

La polemica sul viaggio a Bali con la figlia

La figlia di Giorgia Meloni, Ginevra, era finita involontariamente al centro della cronaca nazionale proprio poche settimane fa, dopo il viaggio a Bali con la mamma, che l'aveva portata con lei in occasione del G20. La premier stroncò le critiche con un messaggio durissimo: "Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l'Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni. La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza".