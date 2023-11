Meloni-Giambruno, la storia non è ancora archiviata? "Lei cerca di rassicurarlo"

Sono di ieri le foto che hanno mostrato Andrea Giambruno in un supermercato di Roma con la figlia Ginevra, a qualche settimana dal clamoroso annuncio della fine della relazione decennale con Giorgia Meloni. Sono di oggi, invece, le indiscrezioni che insinuano che tra i due la storia non sia del tutto archiviata. "Siamo davvero sicuri che tra Giorgia Meloni, 46, e Andrea Giambruno, 42, sia davvero finita?" chiede Alberto Dandolo nella rubrica Forse non tutti sanno che pubblicata sul settimanale Oggi in edicola.

Secondo il racconto, i due ex, ufficialmente tali dopo la comunicazione della rottura con tanto di post, "continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra". Inoltre Giambruno è descritto come pronto a tutto "per farsi valere legalmente su quelli che considera dei pretestuosi attacchi mediatici", mentre Giorgia Meloni "cerca di contenerlo e rassicurarlo". Infine la conclusione con un interrogativo sulla reale natura del loro addio - "Che sia stata solo una questione di opportunità politica?" - che, stando così le cose, non sembra destinata ad avere presto una risposta.

Il retroscena sulla figlia di Meloni e la festa di Halloween organizzata da papà

Insieme ad Andrea Giambruno, il settimanale Chi ha fotografato la figlia Ginevra, nata il 16 settembre del 2016, ora più che mai al centro della vita di mamma e papà che fanno di tutto per mantenere il clima sereno nonostante la separazione. "Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo", ha scritto la premier tre settimane fa, quando ha detto addio al giornalista dopo lo scandalo dei fuorionda. Ginevra "avrebbe ereditato il carattere determinato dall'illustre genitrice" scrive ancora il settimanale che ha raccontato il retroscena sulla bimba che ha una grande passione per lo sport e, in particolare, per la palestra.