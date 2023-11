"Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si sono mai lasciati": cosa ha scoperto Corona

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si sarebbero mai lasciati. Questa è l'indiscrezione che Fabrizio Corona ha reso nota tramite Dillinger News, il sito di cui l'ex paparazzo è ideatore e fonte.

Secondo Corona "fonti vicine agli ambienti che muovono la politica hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita". Secondo questi informatori Meloni spesso rimarrebbe a dormire a Palazzo Chigi, visti i numerosi impegni, ma quando torna a casa sua troverebbe lì ad aspettarla "la figlia Ginevra, la madre Anna Paratore e anche Giambruno". Il giornalista, infatti, non se ne sarebbe mai andato dalla loro casa famigliare.

Questa è solo un'indiscrezione, ma se anche fosse vera non per forza significherebbe che i due non si siano lasciati veramente. Meloni e Giambruno, anche per questioni di dinamica familiare, potrebbero aver deciso di continuare a vivere insieme da separati per il bene della figlia che in questo modo non si dovrebbe spostare tra l'abitazione del padre e quella della madre.

A questa possibilità aveva fatto riferimento Alberto Dandolo nella rubrica Forse non tutti sanno che sul settimanale Oggi: "I due continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra". Giambruno poi sarebbe pronto a tutto "per farsi valere legalmente su quelli che considera dei pretestuosi attacchi mediatici" e nel mentre Giorgia Meloni "cerca di contenerlo e rassicurarlo". "Che sia stata solo una questione di opportunità politica?", si domanda infine Dandolo.