Cgil, Giorgia Meloni contestata. La replica: "Non sapevo Chiara Ferragni fosse metalmeccanica"

"Pensati sgradita". Questo uno degli slogan di contestazione che si è trovata di fronte Giorgia Meloni una volta salita sul palco del Congresso della Cgil, a Rimini. Fischi alla premier e cori sulle note di "Bella Ciao". Lei ha osservato in silenzio la platea, poi ha replicato: "Ringrazio anche chi mi contesta, in alcuni casi anche con degli slogan efficaci che ho letto dalle agenzie, come ‘pensati sgradita’. Slogan efficace, anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica…". Il riferimento è ovviamente alla stola che l'influencer ha indossato sul palco del Festival di Sanremo a febbraio: sull'abito c'era scritto "Pensati libera", slogan femminista che l'imprenditrice digitale ha voluto trasmettere al pubblico.

Altrettanto asciutta la scelta di iniziare a parlare, senza altri commenti, quando dalla platea ancora si cantava Bandiera rossa, intonata mentre la presidente del Consiglio si stava avvicinando al podio dell'oratore.