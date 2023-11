Meloni, lo "sfogo" dopo l'addio a Giambruno: le foto con l'amica in un bar di Roma

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno tornano a essere protagonisti di un servizio fotografico che racconta le loro vite da single. Stavolta è il settimanale Diva e Donna a dedicare attenzione alla ex coppia, ufficialmente lontana da quando l'annuncio della separazione è arrivato via social decretando la fine di una relazione lunga dieci anni. Da allora molto si è detto e si continua a dire delle rispettive quotidianità distanti l'una dall'altra e unite solo per il benessere della figlia Ginevra, raccontata come ugualmente vicina e protetta dalla sua mamma e dal suo papà in un momento tanto delicato.

Nelle ultime foto pubblicate sul numero in edicola il focus è sulla premier, immortalata durante una chiacchierata con un'amica ai tavolini di un bar di Roma. "Parla in modo concitato e gesticola come se qualcosa la impensierisse" racconta il servizio del settimanale che immortala "lo sfogo" di Meloni davanti a uno spritz, lo stesso che solo qualche settimana fa sorseggiava anche il compagno in solitaria, come lo stesso settimanale aveva mostrato con uno scatto oggi riproposto. In abiti casual, a passeggio tra le auto e un negozio di fiori, la premier pare vivere con serenità un momento di normalità in un periodo segnato da diverse situazioni, personali e istituzionali, che la tengono inevitabilmente al centro della scena mediatica.

"Meloni e Giambruno non si sono mai lasciati"

Di recente si è parlato della possibilità che, in realtà, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si siano mai davvero lasciati. "I due continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra" è l'indiscrezione riportata da Oggi e poi rilanciata anche da Dillinger News secondo cui "fonti vicine agli ambienti che muovono la politica hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l'ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita". Secondo tali informatori Meloni spesso rimarrebbe a dormire a Palazzo Chigi, visti i numerosi impegni, ma quando torna a casa sua troverebbe lì ad aspettarla "la figlia Ginevra, la madre Anna Paratore e anche Giambruno" che non se ne sarebbe mai andato dalla loro casa famigliare. Al momento queste restano solo indiscrezioni prive di qualsiasi riscontro: la situazione ufficiale resta quella annunciata da Meloni con un post che di fatto ha messo la parola fine alla sua relazione sentimentale.