Giorgia Meloni, l'ultimo impegno da mamma (quasi) premier: la festa "flammingo" di Ginevra

Giorgia Meloni, dopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre si appresta a diventare la prima presidente del consiglio donna. Nonostante la campagna elettorale serratissima la politica non ha rinunciato nei giorni passati agli impegni di famiglia. La Meloni è infatti mamma di Ginevra, l’unigenita avuta dal compagno Andrea Giambruno. Proprio Ginevra il 16 settembre ha spento 6 candeline, e mamma Giorgia nonostante il periodo concitato, ha fatto di tutto per organizzarle una festa memorabile.

La festa tema Flamingo di Ginevra

Tema del party Flamingo, ovvero una coloratissima festa con al centro i fenicotteri. Il simpatico pennuto rosa deve piacere molto alla piccola Ginevra che l’ha voluto come protagonista. La politica romana nonostante i tanti impegni è riuscita a mettere a punto un evento a tema perfetto per la sua bambina. Tante decorazioni sui toni del pink, palloncini a profusione e intrattenimento. Questo il racconto della giornata fatto sui social da Alice de Blasio, nota Event Planner & Cake Designer romana, che sul suo profilo Instagram ha condiviso alcuni dettagli del grande giorno della figlia della politica. La festa di Ginevra si è svolta in uno sporting club di Roma, che per l’occasione è stato allestito al tema flammingo, creando un ambiente magico.

L’animazione affidata ad un’agenzia di eventi che ha intrattenuto i tanti piccoli ospiti vestendo i panni delle beniamine di Ginevra, Mal ed Evie di Descendants, con colpi di scena e personaggi fantastici. Ciliegina sulla torta i dolci a tema di Alice de Blasio. Ciambelle a forma di fenicottero, prelibatezze sui toni rosa e per finire una splendida cake corredata dai simpatici uccellini e una pioggia di macarons.

Giorgia Meloni nel ruolo di mamma

Un allestimento che ha mandato in visibilio la piccola Ginevra, apparsa entusiasta mentre abbraccia mamma Giorgia. Anche la Meloni, smessi i panni della politica, si mostra una mamma attenta ed amorevole con la figlia. In un outfit carta da zucchero composto da cardigan e gonna plissé, posiziona le candeline sulla torta e poi stringe a sé la sua bambina nella foto di rito con il dolce. Un ultimo impegno da mamma prima di tuffarsi nel ruolo di premier e guidare il Paese.