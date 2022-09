Giorgia Meloni pubblica il messaggio ricevuto dalla figlia dopo la vittoria

Giorgia Meloni ha ringraziato i suoi sostenitori con un primo discorso dal suo comitato elettorale nella notte, non appena la vittoria delle elezioni politiche è stata manifestata dalle percentuali. Poi la gioia per l'esito delle che la indica come la prossima presidente del Consilgio è stato espresso anche sui social dove adesso ha pubblicato anche il messaggio ricevuto dalla figlia Ginevra proprio in occasione dell'importante risultato.

"Cara Mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo tanto" si legge sul foglio di carta pubblicato dalla leader di Fratelli d'Italia che ha posto solo un cuore accanto alla foto del biglietto scritto a mano dalla bambina, nata dall'amore per il compagno Andrea Giambruno nel 2016. A lei, alla vigilia delle elezioni, Meloni aveva dedicato un altro post: "Grazie per la pazienza che hai avuto in questi anni amore mio. Grazie per come, nonostante i tuoi sei anni, hai capito, e sopportato le mie troppe assenze. Grazie per come mi corri incontro quando torno a casa, e per quando mi dici "mamma in bocca al lupo!". È tutto per te. Ti amo", il pensiero scritto a corredo di una foto che la ritrareva con Ginevra.

La storia d'amore di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Andrea Giambruno, classe 1981, è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto è stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia). E proprio negli studi Mediaset, in occasione della presenza di Giorgia Meloni a Quinta Colonna, avvenne il loro primo incontro. Nel 2016 i due sono diventati genitori di Ginevra. Nel corso degli anni la coppia ha provato ad avere una seconda gravidanza senza mai riuscirci: "Ci ho provato, ma non è arrivato. E mi sento un po' in colpa per non poter regalare a Ginevra quel legame che io ho avuto con mia sorella" ha detto una volta la leader di FI parlando della sua esperienza personale.

Sull'organizzazione della famiglia Giorgia Meloni confidò il grande aiuto di Andrea nella gestione: "E' un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo". I due non sono sposati e, al momento, non è nei loro piani convolare a nozze.