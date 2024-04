Giorgia Meloni e Andrea Giambruno di nuovo vicini: pranzo in famiglia dalla sorella del premier

Pasqua in famiglia per Giorgia Meloni, che lo scorso weekend si è presa una pausa dagli impegni istituzionali concedendosi un bel pranzo a casa di sua sorella Arianna. Tra i commensali c'era anche l'ex compagno Andrea Giambruno, immancabile quando si tratta di trascorrere del tempo con la figlia Ginevra, legatissima a entrambi i genitori e alle prese più di tutti con i cocci della separazione.

Ad accogliere gli ospiti alla porta della loro villetta all'Eur, a Roma, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, marito di Arianna Meloni e padre delle loro figlie Rachele e Vittoria. Su Chi gli scatti rubati: la prima ad arrivare è la signora Anna, mamma delle sorelle Meloni, poi due collaboratori della premier per consegnare due grandi uova di cioccolato e altre scatole piene di regali e dopo Andrea Giambruno, da solo. Infine ecco Giorgia Meloni, con un'espressione molto seria mentre parla al cellulare e si dirige verso casa.

Nessuna notizia su come sia andato il pranzo pasquale, ma considerando che nessuno è andato via prima delle 18 è facile immaginare che la giornata sia trascorsa in grande serenità. Sono passati sei mesi dalla rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno - dopo i fuorionda del giornalista mandati in onda da Striscia la Notizia - ma i due sono stati molto bravi a tenere le tensioni lontano dai riflettori, ma soprattutto fuori la porta di casa, che anche se non è più la stessa sarà sempre quella della loro Ginevra.