"Io non ti insulto se non mi piace come canti", Giorgia Meloni risponde agli attacchi di Giorgia

Giorgia Meloni risponde a tono a Giorgia, la cantante che, nelle scorse ore, l'aveva definita (indirettamente) una "rompicog**oni". La cantante romana, infatti, aveva sferzato sul suo profilo Instagram un duro attacco alla leader di Fratelli d'Italia scrivendo "Anche io mi chiamo Giorgia ma non rompo i cog**oni a nessuno". L'interprete di Gocce di Memoria, infatti, ha espresso la sua opinione nei confronti della politica facendo riferimento alla canzone-meme del 2019 tratta da uno dei discorsi elettorali della Meloni diventato un vero e proprio tormentone dopo essere stato remixato da Mem & J, “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”, recitava, per poi proseguire col “ritornello”, “dicono che siamo genitore 1, genitore 2”.

Dopo l'attacco della cantante che si è schierata pubblicamente contro il pensiero politico di Giorgia Meloni, l'esponente di Fratelli D'Italia non è rimasta in silenzio e ha risposto a tono all'attacco della cantante dicendole che, a differenza sua, lei non l'avrebbe mai insultata se non le fosse piaciuto il modo in cui cantava.

"Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l'artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla"

Questo botta e risposta avviene in piena campagna elettorale che vede Fratelli d'Italia tra i primi partiti nel nostro Paese per apprezzamento, stando ai sondaggi recenti.