Giorgia Meloni, l'asso nella manica è Giulia Salemi: l'indiscrezione

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, starebbe pensando ad una collaborazione interessante tra il mondo della politica e quello degli influencer. Meloni sarebbe rimasta particolarmente colpita dall'intervento a Montecitorio, contro la violenza sulle donne, tenuto da Giulia Salemi e starebbe pensando di ingaggiarla per un progetto di sensibilizzazione. "La premier progetta di utilizzarla a stretto giro - anticipa il settimanale Oggi - come testimonia di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere". Questo progetto rientra perfettamente nella svolta lavorativa che l'influencer e opinionista social del Grande Fratello Vip sta cercando di attuare.

Salemi sta cercando di discostarsi dall'immagine che tutti hanno avuto di lei per anni e sta lavorando sui temi: in questo quadro rientra perfettamente sia il discorso rivolto alle donne iraniane fatto a Le Iene, sia quello a Montecitorio contro la violenza sulle donne.

Su Instagram in merito al suo intervento del 25 novembre ha scritto: "Oggi ho fatto un’esperienza unica che porterò con me per sempre. Ho parlato all’interno della Camera dei Deputati alla presenza del Presidente Fontana e di molte parlamentari di tutti i colori politici. Una platea istituzionale che mi ha dato la possibilità di esporre un pensiero su un tema che mi sta particolarmente a cuore come quello sulla violenza contro le donne. La mia voce forse sarà una goccia nel deserto ma preferisco iniziare a parlare piuttosto che tacere e vedere la violenza sulle donne dietro l’angolo".