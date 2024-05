Meloni e lo spot che provoca La7. La replica di Formigli: "Sbeffeggia e insulta milioni di italiani"

Dopo aver ironizzato su "Telemeloni", Giorgia Meloni ha parlato a La7 e in particolare ai suoi telespettatori in vista delle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno.

"Cari telespettatori de La7, è da un po’ che non ci si vede - dichiara Meloni nel videomessaggio pubblicato anche sui social - Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia, dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale". "Mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell’Italia", Meloni ha poi elencato i risultati conseguiti dal suo esecutivo e parlando dei salotti radical chic, un chiaro riferimento a quelli di La7, ha aggiunto: "Ovviamente non ci accontentiamo perché c’è ancora moltissimo lavoro da fare ma intanto voi potete dire se questi risultati sono apprezzabili. Perché l’8 e 9 giugno non sono i salotti radical chic a parlare ma il popolo e quello del popolo da sempre è l’unico giudizio che ci interessa. Aiutateci a cambiare l’Italia e l’Europa. L’8 e 9 giugno date forza a Fratelli d’Italia".

La risposta di Corrado Formigli non si è fatta attendere

Poche ore dopo la pubblicazione del filmato è stato Corrado Formigli, giornalista e conduttore di PiazzaPulita, a rispondere a Meloni: "Quel che colpisce di questo video è il salto di qualità. Stavolta la Presidente del Consiglio non attacca i giornalisti di La7. Va oltre e sbeffeggia e insulta milioni di italiani che guardano la nostra rete. La premier di mezzo paese che dichiara guerra all’altra metà". Una riflessione che si collega alle critiche che più volte Formigli ha mosso a Meloni per non aver preso parte ai programmi di La7 e in particolare al suo.