Giorgia Meloni, il primo Natale senza Andrea Giambruno: l'abbraccio con la figlia Ginevra

Dopo gli auguri istituzionali arrivano quelli più dolci e informali. L'ultimo post su Instagram di Giorgia Meloni, pubblicato la mattina di Natale, la vede in versione mamma, mentre abbraccia sua figlia Ginevra davanti all'albero. "Che questi giorni portino gioia, serenità e momenti speciali a voi e a tutti i vostri cari. Auguri di un felice Natale" scrive la presidente del Consiglio, che per qualche ora lascerà fuori dalla porta di casa gli impegni istituzionali e si dedicherà alla sua famiglia.

Queste feste hanno un sapore diverso per lei rispetto agli anni passati. È il primo Natale senza il compagno Andrea Giambruno - papà di Ginevra - con cui però ha mantenuto un buon rapporto, nonostante la brusca separazione e tutta la bufera mediatica che ne è conseguita. I due avranno trovato certamente il modo per far pesare il meno possibile questo allontanamento alla figlia, anche se la rottura si fa comunque sentire.

Nei giorni scorsi alcuni voci volevano Giorgia Meloni e Andrea Giambruno insieme il giorno di Natale, ma per il momento di questo non c'è traccia. L'unica cosa evidente, invece, è una certa insofferenza di Arianna Meloni nei confronti dell'ex cognato, impossibile da non notare ad Atreju. Dunque, a parte il quieto vivere per non rovinare il rapporto tra padre e figlia, in famiglia Meloni non sembra esserci tutta questa serenità nei confronti del giornalista.