Giorgia Meloni, palestra e poi a cambiarsi dalla sorella: le foto della sua morning routine

Le sane abitudini prima di tutto, anche degli impegni istituzionali. Giorgia Meloni, amante dello sport, non rinuncia all'allenamento e la mattina presto va spesso in palestra insieme alla sorella Arianna. Il settimanale Chi l'ha immortalata poco dopo una sessione di ginnastica: leggins neri, capelli legati - senza trucco - e trolley con il cambio. La premier inizia così le sue giornate, prima di andare a Palazzo Chigi.

La palestra è vicino casa della sorella, così Giorgia Meloni sale da lei per cambiarsi. In particolare queste foto sono state scattate prima di partire per gli Stati Uniti, dove avrebbe incontrato il presidente Joe Biden alla Casa Bianca. In tenuta sportiva, Giorgia Meloni è una donna come tante ed è proprio quella la sua forza, la caratteristica per cui molti italiani la sentono vicino.

Il momento difficile dopo la separazione da Andrea Giambruno sembra superato e tra loro i rapporti sono distesi. L'ex first gentleman vede quasi tutti i giorni la figlia Ginevra e insieme, lui e Giorgia, hanno trovato un nuovo equilibrio familiare, soprattutto per la bambina. Sempre Chi ha paparazzato in questi giorni il giornalista in compagnia dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace in un noto ristorante romano, e non è la prima volta. Un pranzo certamente di lavoro (visto che lui e Giorgia Meloni non sono sposati, dunque il divorzio non può essere il motivo dei frequenti incontri), forse per valutare nuove proposte o comunque le prossime mosse professionali di Giambruno, rimosso dalla conduzione Diario del giorno dopo i fuorionda di Striscia.