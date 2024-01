Arianna Meloni: "Tante le rinunce per me e mia sorella, come fare shopping in centro"

Inseparabili, nella vita ma anche nel lavoro. Giorgia Meloni e sua sorella Arianna hanno un rapporto molto stretto, di fiducia profonda, tanto che la premier l'ha scelta come responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Un ruolo per cui, ovviamente, non sono mancate le critiche.

In tanti, infatti, accusano la Presidente del Consiglio di favoritismi nei confronti dei componenti della sua famiglia (il cognato, Francesco Lollobrigida, è ministro dell'Agricoltura). Durante un comizio a Firenze, ieri, Arianna Meloni ha affrontato la questione senza giri di parole: "È un periodo molto difficile, siamo molto attaccati, ce lo dobbiamo dire, pensano di farci saltare il sistema nervoso - ha detto - Scovano parenti, antenati, tirano fuori la qualunque, ma potete immaginare che per chi ha fatto un percorso come il nostro, dove non c'è mai stato un interesse personale, non ci riusciranno. Primo perché non abbiamo scheletri nell'armadio, secondo perché lo facciamo solo ed esclusivamente perché ci crediamo".

Essere arrivate a questo punto comporta anche rinunce importanti, ha continuato Arianna Meloni: "Le rinunce sono tante, mia sorella lo dice spesso. Vi assicuro che non è facile un periodo in cui non puoi più andare a fare una passeggiata con tua sorella al centro di Roma, magari a fare shopping. Non è semplice". Non è semplice no, anche se ovviamente queste dichiarazioni hanno sollevato il solito ronzio di voci velenose che si uniscono al grido di: "Fossero questi i problemi".