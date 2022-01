Giorgia Meloni mamma sulla neve: le foto della vacanza a Cortina

Hanno scelto Cortina d'Ampezzo, Belluno, Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno per le vacanze sulla neve con la loro bambina Ginevra. La piccola sta imparando a sciare, ma mamma e papà non la perdono di vista. La leader di Fratelli d'Italia si è concessa uno stop breve, ma intenso, dalla politica per dedicarsi alla famiglia. Meloni non indossa la tenuta da sci, mentre Giambruno e Ginevra sì, la piccola ha appena fatto una lezione con il maestro e i genitori la guardano soddisfatti.

La coppia, scrive il settimanale Chi, ha preso una casa in affitto nel centro di Cortina per trascorrere le vacanze, tra Natale e Capodanno, sulla neve insieme ad un gruppo di amici, anche loro con dei bambini piccoli. A Cortina ha casa Daniela Santanchè lì, prima della pandemia, organizzava spesso delle feste, ma vista la presenza della leader di Fratelli d'Italia non poteva non invitare lei e la famiglia a casa sua per una cena, c'era anche Ignazio La Russa.

Le foto di Chi della vacanza di Giorgia Meloni