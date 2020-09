Giorgia Palmas, la dolce dedica per la figlia Sofia nel suo primo giorno di scuola

Veder crescere i propri figli è sempre una grande emozione per i genitori, chiamati a viverla con particolare intensità quando l’inizio di un nuovo anno scolastico chiama alla consapevolezza di quanto il tempo passi velocemente. Lo sa bene Giorgia Palmas che ha condiviso sui social l’emozione del primo giorno di scuola della sua Sofia, la figlia 12enne nata dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini.

“Primo giorno di scuola Seconda media… e come da prassi, io forse più emozionata di lei, la mia bambolina sta crescendo ed è stupendo e dolce vederla diventare grande”, ha scritto la showgirl a corredo della foto che mostra Sofia con zainetto sulle spalle e mascherina anti-Covid sul volto pronta a iniziare un nuovo ciclo scolastico. “Buon anno scolastico a tutti i bambini e a tutti i ragazzi!!!”, ha aggiunto ancora Giorgia Palmas che tra qualche settimana vivrà per la seconda volta la gioia della maternità con la nascita di una bimba frutto dell’amore per Filippo Magnini.

Filippo Magnini legatissimo alla figlia di Giorgia Palmas

Sofia Bombardini ha compiuto 12 anni lo scorso 15 luglio, festeggiando con mamma Giorgia Palmas e Filippo Magnini che da subito ha dimostrato grande affetto nei suoi confronti. A dimostrazione di ciò la dedica social che le ha rivolto a corredo di una foto che lo ritraeva con la bambina, già protagonista con lui e la showgirl di uno scatto che immortalava la splendida famiglia allargata pronta ad accogliere anche la nuova sorellina.