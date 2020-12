Covid, Giorgia Palmas e Filippo Magnini positivi: il pensiero per le figlie Mia e Sofia

Triste Natale per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, entrambi risultati positivi al coronavirus a ridosso della festa più attesa per celebrare la famiglia come il più prezioso dei doni. A qualche giorno dall’annuncio con cui il nuotatore ha spiegato di essere stato contagiato, poco fa è arrivato anche quello della modella che su Instagram ha raccontato l’esito del tampone arrivato ieri, 24 dicembre. “Una doccia fredda” ha commentato la ex velina, da qualche mese diventata di nuovo mamma della prima figlia, Mia, nata dall’amore per Magnini che, fortunatamente sta bene, proprio come la sua primogenita Sofia, ora insieme al padre, il calciatore Davide Bombardini.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini positivi: “Il Covid ci ha rubato un Natale sereno”

“Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme”: inizia così il post con cui Giorgia Palmas ha condiviso con i follower l’amarezza per la scoperta di essere positiva al Covid. “Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al covid di Fili e poi della mia positività (ieri)”.

“Al momento cmq stiamo bene, spero di continuare così”, ha rassicurato la modella facendo riferimento anche alle sue figlie fortunatamente in salute: “Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone... prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro”.

“Il covid ha fatto danni gravi a tante persone, a noi per ora ci aveva fatto solo rimandare il “nostro giorno”, ora ci ha rubato un Natale sereno e messo tanti pensieri, ma insieme supereremo anche questa”, ha scritto ancora taggando il compagno Filippo Magnini: “Le preoccupazioni ci sono è ovvio ma anche la positività di spirito e la voglio tenere stretta tra le mani ora più che mai”.

Filippo Magnini positivo: la foto di Natale scattata prima dell’esito del tampone

Filippo Magnini ha voluto far sentire la sua voce nel giorno di Natale condividendo con i follower la magia di una foto scattata con le sue donne prima della notizia della sua positività che lo ha costretto all’isolamento: “La foto è di settimana scorsa ma è di oggi nella nostra testa Buon Natale a tutti. I love my family Sofi , Mia, Baby Giorgia Palmas" ha scritto il nuotatore che nel post precedente si è detto angosciato per quanto accaduto: “Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10 giorni mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore @giopalmas82 mi rende triste ma non è concesso mollare”.