Tutto sul secondo matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano. Anzi, si risposano, considerando che il 12 maggio dell'anno scorso sono già diventati ufficialmente marito e moglie con un rito civile a cui hanno presenziato solo pochi intimi. Ora, finite le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, la coppia ha annunciato di rispettare la promessa fatta un anno fa e di condividere anche con gli amici la gioia di scambiarsi le promesse in una cerimonia religiosa. L'annuncio della data è arrivato in tv qualche giorno fa. Al momento sono pochi i dettagli emersi fino ad ora sulle nozze della coppia che però ha già avuto modo di raccontare l'emozione per questo secondo grande passo.

Il primo matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Il primo incontro tra i due è avvenuto nel settembre del 2018 e da allora Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono inseparabili. La coppia vive insieme alla figlia Mia, nata a settembre 2020, e a Sofia, la primogenita della showgirl nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini. Una famiglia allargata che funziona alla grande la loro, cementata dalle nozze del 12 maggio 2021. "Abbiamo detto sì, c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine" hanno scritto i novelli sposi a corredo della prima foto social da marito e moglie: "Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto". E, come anticipato, ecco arrivare il giorno fatidico.

Il secondo matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Ospiti di Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno deciso di allontanare ogni scaramanzia che fino ad ora aveva messo il freno alla volontà di comunicare la data e di dire che si sposeranno il 14 maggio prossimo. Alla cerimonia religiosa seguirà un mega party con amici, parenti e probabilmente anche i follower in modalità virtuale grazie alle storie Instagram che stavolta potrebbero documentare in diretta le scene dal loro matrimonio... Testimone di Giorgia sarà l'ex collega di Striscia la notizia Elena Barolo, mentre Filippo ha scelto il miglior amico Fabrizio. Top secret per ora la location.

Il vestito della sposa

Come da tradizione, l'ultimo dettaglio ad essere svelato sarà l'abito della sposa che ha già anticipato essere meraviglioso. Nulla di più è dato sapere a proposito, salvo la circostanza che il vestito sia stato scelto prima del lockdown, quando il matrimonio si pensava si sarebbe celebrato molto prima. Nel rito civile Giorgia ha scelto un tailleur bianco impreziosito da un bracciale floreale e da un'acconciatura fermata con fermagli a forma di fiore. E' difficile, ma già ce la immaginiamo più splendida di così.