Giorgia Palmas e Filippo Magnini: "La prima notte di nozze? Abbiamo dormito poco"

Ospiti di Silvia Toffanin Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I neo sposini hanno parlato dell'emozione dell'essersi giurati eterno amore di fronte a Dio, per loro passo fondamentale per la vita insieme. Il racconto delle nozze era già stato affrontato sui social da Giorgia e Filippo, numerosi gli scatti che loro, ma anche amici e parenti, hanno condiviso su Instagram. La loro gioia era ben visibile sui loro volti, ma da Silvia hanno parlato anche del post nozze.

Silvia ha chiesto alla coppia come sia stata la prima notte di nozze con la benedizione di Dio, Giorgia e Filippo hanno concordato nell'affermare: "Abbiamo dormito poco". Ma blocchiamo subito i più maliziosi, la coppia ha spiegato di aver riposato poco perché la festa è finita alle 4 di mattina e poi alle 8 erano già in piedi. Al momento non è in programma neanche la luna di miele: "Adesso non è il momento per la luna di miele e quindi aspettiamo un momento più tranquillo, tra lavoro e impegni di famiglia".