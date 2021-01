Giorgia Palmas mostra la prima foto della figlia avuta da Filippo Magnini

Ha mantenuto il massimo riserbo fino ad oggi, ma la gioia di esser diventata mamma per la seconda volta è incontenibile ed ora è pronta a gridarla al mondo. Questa sera Giorgia Palmas ha condiviso la prima foto della figlia Mia, avuta il 25 settembre scorso dall'ex nuotatore Filippo Magnini. Uno scatto pubblicato su Instagram che in un'ora ha collezionato oltre 20mila like. E c'è già chi gioca a trovare le somiglianze: secondo molti la piccolina è tale e quale al papà.

Ora a casa sono in 4: Filippo, Giorgia, la piccola Mia e Sofia, la figlia che la showgirl ha avuto dal calciatore Davide Bombardini. L'arrivo della cicogna ha rivoluzionato la loro vita, colorandola con i colori più belli: insieme sono il ritratto della felicità. E mentre Giorgia Palmas rivive la bellezza della maternità, Magnini, alle prese con la prima paternità, non è mai stato così pazzo di gioia. Il campione di nuoto non crede ai suoi occhi quando vede Mia e come può la tiene in braccio: "Ti guardo per ore ed ore - ha scritto su Instagram - Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango... Piccola Mia sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire".