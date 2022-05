Giorgia Palmas, svelati i dettagli sulle nozze: dalla lista nozze ai particolari del favoloso abito

L'emozione per il matrimonio con Filippo Magnini, celebrato a distanza di un anno dal rito civile, è ancora in circolo negli occhi, nel cuore, nei pensieri di Giorgia Palmas. A distanza di qualche giorno dalle nozze da favola celebrate sul lago di Como, la modella continua a condividere con i follower il racconto del più bel giorno della sua vita, rispondendo alle curiosità di quanti hanno avuto modo, proprio grazie ai social, di partecipare alla gioia della coppia.

Ancora una volta Giorgia si è mostrata splendida nel suo strepitoso abito bianco, protagonista di due scatti che hanno aggiunto il dettaglio dell'emozione provata dopo averlo finalmente indossato a distanza di due anni dalla sua scelta. "Quando vivi un sogno non vorresti svegliarti mai e ogni singolo dettaglio che ti ha portato a vivere quella magia rimane impresso nella tua mente, per sempre" ha scritto a margine del post Instagram: "Quando mi hanno scattato queste immagini ero in fase di preparazione, mancava solo il velo… Ho amato moltissimo il mio vestito, mi ha 'aspettato' per due anni e mi ha fatto sentire una vera sposa". Il riferimento, evidentemente, è allo slittamento della cerimonia a causa dell'emergenza sanitaria che ha portato lei e il marito a procrastinare il matrimonio.

La "speciale" lista nozze

Tra le tante domande a cui Giorgia Palmas ha risposto, anche quella sui regali ricevuti dagli invitati. "Non abbiamo fatto una lista nozze vera e propria, ma una indicazione per una raccolta fondi di beneficenza" ha spiegato però la sposa, aggiungendo anche il particolare sulle fedi nuziali che sono state le stesse di un anno fa, ma benedette durante la funzione religiosa, e la gioia di essersi trovata davanti a un allestimento meraviglioso della chiesa: "Una bombiniera, neanche nei miei sogni ero riuscita ad immaginarla così".

E lo sposo? Anche Fabio Magnini non è stato da meno nel condividere le emozioni di un giorno così speciale. "Sono teso, emozionato, ho il cuore che batte fortissimo. Una sensazione che conosco bene e di solito so gestire, ma questa volta questi ultimi gradini non mi portano in vasca, mi portano verso la mia Sposa in uno dei giorni più belli della nostra vita" è stato il pensiero a corredo dell'ultimo post pubblicato che lo mostra emozionatissimo nel suo abito impeccabile.



