Giorgia Palmas sposa a dicembre con Filippo Magnini: le nozze erano state rinviate per il coronavirus

Mancano poche settimane al parto a Giorgia Palmas e il compagno Filippo Magnini non vedono l’ora di conoscere la loro bambina. La coppia si sta preparando all’evento, che avverrà a Milano. Intervistata da Verissimo, Giorgia Palmas ha raccontato come ha vissuto questa gravidanza, in attesa di poter convolare a nozze con Magnini il prossimo dicembre dopo la cerimonia rimandata a causa del coronavirus. "Far rimandare un matrimonio non è una cosa così grave, dal momento che questo periodo ha visto soffrire tante persone. Il matrimonio ci sarà, a dicembre, e sarà bellissimo", ha detto Giorgia Palmas.

L’intervista è stata anche l’occasione per un momento di grande commozione. Silvia Toffanin ha letto una lettera scritta dalla madre di Giorgia Palmas, un tenero messaggio alla figlia. Impossibile per Giorgia Palmas resistere alla commozione e infatti qualche lacrima ha solcato le sue guance, subito per illuminate da un sorriso riconoscente.

“Mi ha insegnato ad essere mamma, donna, indipendente, una persona sincera, a non abbattermi a lottare e crederci sempre. Il mio punto di riferimento ed esempio come donna è sicuramente lei, che ha cresciuto noi figli in una maniera meravigliosa, sempre sorridente, interessante, sa fare tutto. Valere anche solo la metà di quello che vale lei sarebbe già tantissimo”.

Giorgia Palmas ha poi voluto invitare ufficialmente la redazione di Verissimo al suo matrimonio con Magnini, per condividere quello che sarà un momento di grande gioia.