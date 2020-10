Giorgia Palmas torna a casa con Mia, la sorpresa di Filippo Magnini

Giorgia Palmas e la piccola Mia - nata il 25 settembre - sono a casa. Ad accogliere mamma e figlia, oltre a regali e bouquet arrivati da amici e sponsor, l'amore immenso di Filippo Magnini, che ha fatto trovare alla sua futura moglie (le nozze sono fissate a dicembre) un fascio di rose bianche e rosa, con un biglietto che ha fatto commuovere l'ex velina: "Abbiamo creato una famiglia stupenda. Grazie amore mio per essere la moglie e la mamma perfetta. Io e le tue principesse ti amiamo".

Ora a casa sono in 4: Filippo, Giorgia, la piccola Mia e Sofia, la figlia che la showgirl ha avuto dal calciatore Davide Bombardini. L'arrivo della cicogna ha rivoluzionato la loro vita, colorandola con i colori più belli: insieme sono il ritratto della felicità. E mentre Giorgia Palmas rivive la bellezza della maternità, Filippo Magnini non è mai stato così pazzo di gioia. Il campione di nuoto non crede ai suoi occhi quando vede Mia e come può la tiene in braccio: "Ti guardo per ore ed ore - scrive su Instagram - Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango... Piccola Mia sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire". Insieme a lei inizia il loro viaggio più bello.