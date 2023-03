Giorgia: "A Sanremo Pippo Baudo mi ha fatta piangere. Il palco? All'inizio era uno choc, mi nascondevo"

8 milioni di dischi venduti, una voce inimitabile, un animo da artista e un sorriso contagioso. Parliamo di Giorgia, la cantante che ha scritto la storia della musica italiana e che quest'anno è tornata a Sarnemo dopo 29 anni. Giorgia, la prima cantante nella storia del Festival a vincere sia Sanremo che il premio della critica, si è raccontata, senza veli, a Verissimo parlando della sua carriera ma anche della sua vita privata di moglie e mamma.

"È un momento ricco, pieno di sentimento questo - ha esordito Giorgia appena entrata in studio -. Forse è una delle cose buone che ti porta il tempo, dare valore alle cose che durano".

Poi Giorgia ha parlato del suo passato e di come è iniziata la sua lunghissima carriera nel mondo della musica svelando che il palcoscenico, per lei, non è sempre stato naturale, anzi,all'inizio non lo sapeva nessuno che lei cantasse, nemmeno i genitori perché si nascondeva.

"La prima volta che sono salita su un palco è stato uno choc, mi hanno un po' spinto - ha rivelato Giorgia -. Io cantavo di nascosto e i vicini hanno avvertito i miei genitori sentendomi, ancora adesso chiudo gli occhi quando canto"

La timidezza degli esordi, però, Giorgia l'ha superata diventando una grande performer, come ha dimostrato a Sanremo 2023 dove è stata una delle grandi protagoniste. Un dettaglio inedito sul Festival di quest'anno? Quello su Pippo Baudo che l'avrebbe addirittura fatta piangere.

"Tornare a Sanremo è stato di un'intensità incredibile - ha detto Giorgia -. Mi chiedevo, "Ce la farò? Riuscirò a essere io?". Quel palco ti fa effetto, non importa l'esperienza che hai. Arrivare dovendo riconfermarmi è stato intenso ma è stato bello. E poi Pippo Baudo mi ha fatta piangere. L'ho chiamato a Sanremo e mi ha commossa, è stato di un'eleganza e un affetto incredibile e ho pianto".

Tra gli argomenti trattati c'è stato sia quello con suo figlio, Samuel, di 13 anni, che la considera un po' una "rompiscatole" per il suo essere molto presente e sempre troppo precisa. E sul suo rapporto con Emanuel Lo, professore di danza ad Amici e suo compagno di vita, Giorgia ha rivelato: "Stiamo insieme da 20 anni e non è sempre facile. Nella coppia, dopo tutto questo tempo non è tutto scontato, ti devi sempre reinventare, reinnamorare, ci devi mettere l'intenzione e non è sempre facile".