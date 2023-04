Giorgia ricorda Alex Baroni: "Il tempo vola, i sentimenti no", poi pubblica una canzone

Sono passati 21 anni dal giorno in cui Alex Baroni morì in seguito alle complicazioni dovute a un incidente stradale avuto con la sua moto a Roma. Quel 13 aprile 2002 è ancora oggi ricordato dai fan, gli amici, la famiglia e anche da Giorgia. La cantante e Alex erano legati dal 1997, la loro relazione terminò poco prima dell'incidente, ma come lei stessa spiegò le cose che dovevano dirsi erano ancora molte. "Avrei voluto morire anch’io, con lui", disse a Vanity Fair in un'intervista.

Oggi, proprio come ogni 13 aprile, Giorgia ha voluto parlare di quel grande amore e lo ha fatto in due modi. Su Twitter ha scritto: "Oggi è l'anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano", parole nelle quali è ancora ben percepibile il dolore della perdita. E poi su Instagram ha pubblicato una storia: sfondo bianco come a ricordare il cielo e la canzone In my life, dei Beatles, interpretata da Alex. "There are places I'll remember all my life, though some have changed. Some forever not for better

some have gone and some remain" (Ci sono luoghi che ricorderò per tutta la vita anche se qualcuno è cambiato. Qualcuno per sempre, non per il meglio. Qualcuno se n'è andato, qualcuno è restato).