Giorgia Soleri ricorda l'aborto: "Avevo problemi di salute mentale ed economici. La ginecologa mi aggredì"

Giorgia Soleri, 26 anni, autrice di poesie raccolte nel libro La signorina Nessuno, nonché influencer molto attiva sui social e fidanzata di Damiano David dei Maneskin, si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha ricordato anche l'esperienza di un aborto quando aveva 21 anni. "Ero giovanissima, avevo problemi di salute mentale ed economici, non avevo un lavoro con entrate certe" ha raccontato: "Il momento in cui mi sono interfacciata col mondo sanitario è stato un’esperienza che mi è stata fatta vivere in modo estremamente negativo. La 194 ha lacune enormi che dovrebbero essere prese in considerazione. Invece rimane una legge fuori dal periodo storico in cui viviamo".

Soleri ha ripercorso quel momento, molto doloroso anche per l'approccio che si trovò ad affrontare: "Sono andata in consultorio e sono stata aggredita dalla ginecologa, che mi sgridò dicendo che noi giovani facciamo sesso senza precauzioni e usiamo l’aborto come contraccettivo, senza sapere nulla della mia storia" ha detto, aggiungendo poi i particolari della complessa prassi da affrontare. "Un'assistente sociale indaga sulla tua famiglia per capire se ci siano traumi che ti hanno portato ad abortire con domande violente e invadenti a cui non vorresti rispondere poiché, qualsiasi sia il motivo della scelta, l’aborto è un diritto" ha affermato. E ancora: "Per sette giorni devi soprassedere, non puoi abortire: è come se lo Stato dicesse “ti permetto di fare questa cosa brutta, tu vai in castigo sette giorni, pensaci, se hai ancora il coraggio di farlo, va bene”. Ci sono donne che abortiscono senza senso di colpa, è ingiusto obbligarle a vivere questa esperienza in modo traumatico quando è possibile accompagnarle. Piuttosto di un colloquio con l’assistente sociale, proporrei delle sedute di psicoterapia".

La diagnosi di di vulvodinia

Giorgia Soleri ha ripercorso anche i momento in cui le venne diagnosticata la vulvodinia, il 2 settembre 2020. "Mia mamma ha avuto tre volte il cancro e ogni diagnosi è stata difficile. Per chi soffre di vulvodinia, endometriosi, fibromialgia, cistite interstiziale dare un nome alla malattia è una liberazione perché passi anni a dire di avere certi dolori, senza sapere cosa siano. Il 99 per cento delle persone, tra amici familiari e personale medico, crede che tu non abbia nulla. Vieni delegittimata nel tuo dolore. È quasi una vergogna provarlo". Dare un nome alle sue sofferenze non è stato facile: "Ho passato il primo lockdown a cercare tutti i sintomi su Google. Sono capitata sul blog di un’associazione dove in tanti parlavano di vulvodinia. Me la sono autodiagnosticata e ho cercato un medico in grado di darmi una conferma e trattarla. Ho trovato il dottor Galizia che riceveva a Roma, Bologna e Modena. A Modena la lista era di soli tre mesi, lì ho ricevuto la diagnosi che già sapevo".

Di recente Giorgia Soleri ha presentato una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo dal sistema sanitario nazionale: "Pochissimi ambulatori sono in grado di fare una diagnosi e prendere in cura i pazienti" ha commentato: "Occorre un approccio multidisciplinare, ti trovi sola, spaesata, senza capire a chi rivolgerti e dove, con una notevole spesa economica. Solo di riabilitazione del pavimento pelvico spendevo 240 euro al mese, più farmaci, integratori e visite".