"L'uomo che ha distrutto il Paese", Giorgia Soleri e il commento su Berlusconi (di cui avremmo fatto a meno)

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha fatto il giro del mondo, suscitando reazioni di ogni tipo. Personaggio tanto di spicco quanto divisivo, il Cavaliere continua a trascinarsi dietro anche oggi - nel giorno della sua scomparsa - le stesse critiche che lo hanno travolto per anni.

Se la stampa italiana, o meglio la maggior parte, sta dimostrando rispetto nei confronti di un leader politico e imprenditore che - piaccia o meno - ha fatto un pezzo di storia del nostro Paese, all'estero in molti ci vanno giù pesante. "Silvio Berlusconi, l'ex Primo Ministro italiano che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a 86 anni" scrive il sito della Bbc. Tranchant il titolo di The Submarine: "L'uomo che ha distrutto il Paese". A condividerli tra le storie Instagram Giorgia Soleri, che incalza: "Come riportare la notizia nel modo giusto. Bbc docet".

"Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia contatti" scrive ancora l'influencer, evidentemente attaccata in direct per certe affermazioni, che al di là di idee politiche e opinioni personali, per molti suonano oggi fuori luogo davanti all'evidenza della perdita di un personaggio così importante che ha segnato un'era. Certo ce lo si poteva aspettare da Giorgia Soleri, abituata a sentenziare sui social tra una pubblicità di make up e un'opinione da "attivista", ma stavolta ne avremmo fatto a meno.