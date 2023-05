Giorgia Soleri sbaglia a comprare i biglietti aerei, piovono critiche: "Per noi i problemi sono le bollette"

Giorgia Soleri finisce ancora una volta alla gogna social. A poche settimane di distanza dalla bufera che l'aveva travolta - per aver dichiarato, dopo una vacanza a Ibiza, che "il riposo è un atto politico" - l'influencer viene di nuovo attaccata dopo un post.

Un selfie con il viso triste e rassegnato, poi la spiegazione: "La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l'aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa - scrive - e poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650 km di distanza. Voi tutto bene?". Un messaggio ironico a cui in pochi, però, hanno reagito con una risata. Tante le critiche e i commenti velenosi: "Ma come, con tutti i soldi che ha il tuo ragazzo! Piagnona", "La faccia di una persona che non ha bisogno di imparare a fare niente perché sfrutta il sistema capitalista e ci sguazza dentro" e ancora: "Ah, i grandi problemi della vita... E io che mi sbatto per una bolletta della luce di 400 euro".

Nessuna replica da parte di Giorgia Soleri, che ormai avrà imparato come gestire gli hater, o meglio, come ignorarli. Stavolta, infatti, certe critiche sembrano davvero pretestuose e fuori luogo. L'influencer, fidanzata con Damiano dei Maneskin, ha voluto condividere una disavventura e lo ha fatto in modo ironico, farle notare che ci sono problemi più gravi è tanto banale quanto ingiusto. Dalla sua, però, ha sempre un nutrito gruppo di fan pronti a difenderla e diversi personaggi noti che accanto al post si fanno una risata, da Andrea Delogu a Elisa Toffoli.

Il post di Giorgia Soleri