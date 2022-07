Giorgia Soleri mostra le cicatrici a un anno dall'intervento

A quasi un anno dall'intervento per endometriosi - battaglia che ha sempre condiviso sui social per fare informazione sulla malattia - Giorgia Soleri mostra le cicatrici sulla pancia. "Visto che spesso mi arriva in direct la domanda sulle cicatrici della laparoscopia, ho provato a fotografarle e riprenderle in diverse condizioni di luce per farvi capire" scrive, pubblicando tra le storie Instagram diverse foto dettagliate.

I progressi sono notevoli, come spiega: "Quella sulla destra è rimasta più visibile, ma a me era saltato un punto troppo rpesto e si era leggermente riaperta, per questo si nota più delle altre. Sono passati quasi 11 mesi dall'operazione in laparoscopia". La scrittrice e influencer pubblica anche qualche foto scattata dopo l'intervento, per far vedere quanto è migliorata la situazione da allora: "Questa è la peggior condizione in cui fotografarle - spiega nell'ultimo scatto, dove una cicatrice è leggermente ancora visibile -. Come vedete sono davvero praticamente invisibili (ovviamente dipende dal chirurgo, dall'intervento, dalla cura post-operazione, dalla propria pelle e altre mille variabili. Questa è la mia testimonianza)".

Giorgia Soleri ha sofferto di endometriosi per anni e si è sempre battuta (e continua a farlo) per la corretta informazione, per spingere le donne che si trovano nella stessa situazione a cercare una diagnosi. Lo ha fatto parlandone sui social, fino a sostenere la proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia nei Lea (livelli essenziali di assistenza del sistema sanitario nazionale).

Cos'è la vulvodinia

La vulvodinia è una malattia che colpisce la parte esterna della vagina con bruciori e dolori molto forti che possono durare anche mesi, al punto da rendere impossibili le azioni più scontate della quotidianità, come sedersi e accavallare le gambe. La vulvodinia è ancora una malattia poco conosciuta. Per questo tante donne ne soffrono, ma fanno fatica a trovare medici specialisti capaci di diagnosticarla in tempi brevi e avviare un protocollo di cure. Intanto però il problema diventa cronico dopo tre mesi, cambiando completamente gli standard di vita. Non cambia molto con la neuropatia del pudendo, che riguarda il 4% delle donne. E' un dolore di tipo neuropatico con sensazioni di spilli, scariche elettriche, formicolio, prurito nell'area pelvica, con possibili irradiazioni ai genitali esterni, alla regione lombare, all'osso sacro e alla radice delle cosce.