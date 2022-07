Giorgia Soleri negativa al Covid ma non sarà al Circo Massimo dai Maneskin: cosa è successo

Ci ha sperato fino all'ultimo, invece non c'è niente da fare. Giorgia Soleri, positiva al Covid qualche giorno fa, ha fatto due tamponi fai da te ieri, risultati entrambi negativi, ma non potrà comunque essere al concerto dei Maneskin al Circo Massimo.

La fidanzata di Damiano David ha condiviso con i follower l'attesa, che poi si è rivelata inutile come spiega tra le storie Instagram: "Niente, ero convinta (dopo aver chiesto a chi mi ha fatto il tampone, a 2 farmacie e aver letto articoli che a questo punto definire poco attendibili è dire poco) che per le persone vaccinate non ci fosse più la regola dei 7 giorni di quarantena dal tampone che ha attestato la positività. Invece c'è ancora, quindi positiva o negativa, non potrò esserci al Circo Massimo".

Una doccia gelata per la scrittrice-influencer, costretta a restare a casa: "Questa ipotetica negatività sembrava essere una bella botta di c*** in ambito salute e invece nulla. Sono molto triste, inutile dirlo, avevo basato tutto il tour promozionale del libro per essere a Roma domani (oggi, 9 luglio, ndr)". I pensieri, però, adesso sono tutti per il suo Damiano e gli altri: "E' un giorno importantissimo, sarà uno spettacolo incredibile e sono felice che più di 70 mila persone possano vederlo e goderne. Spaccate tutto come solo voi sapete fare, voglio sentire Roma saltare fin qui".

Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo

Sono attese circa 70 mila persone questa sera al concerto dei Maneskin al Circo Massimo. Nei giorni scorsi, alla luce dell'importante aumento dei contagi a Roma, alcuni medici hanno chiesto che il live venisse rimandato. Ipotesi mai presa in considerazione dalle autorità capitoline, che però hanno vietato l'asporto di bevande alcoliche nella zona limitrofa all'arena.