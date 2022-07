Giorgia Soleri ha il Covid. L'annuncio sui social dopo le polemiche per la foto censurata

Giorgia Soleri ha il Covid. L'influencer, scrittrice della raccolta di poesie La signorina nessuno e fidanzata di Damiano dei Mâneskin ha annunciato di essere positiva al Covid-19 nelle sue stories Instagram a un giorno dalla polemica sulla sua foto a seno nudo censurata dal social. La ventiseienne, infatti, ha fatto sapere a tutti di dover restare a casa in quarantena, causa virus, pubblicando la foto di un tampone rapido che mostra la sua positività al Covid e commentando la vicenda con un "è successo". La femminista, paladina della body positivity e "cat mama" come si definisce lei sulla sua bio di Instagram ha, inoltre, specificato di avere tutti i sintomi della malattia, dalla tosse al mal di gola fino a passare per la spossatezza, dolori fisici e tanta stanchezza.

"Do al mio corpo il tempo di riposare e recuperare - ha sottolineato - prendendomi cura di lui in ogni modo possibile".

La Soleri ha anche dovuto annullare le prossime tappe del tour promozionale del suo libro dichiarando di essere "molto triste per tutte le persone che si erano organizzate per partecipare agli eventi dei prossimi giorni" ma promette che "recupererà tutto al più preso".

L'annuncio del Covid arriva nello stesso giorno della pubblicazione della sua intervista su Domani che lei stessa definisce la più intima mai fatta "dove si è spogliata più che in qualsiasi foto" e dove la Soleri ha raccontato, a cuore aperto, se stessa, il rapporto con il padre, il rapporto con il suo corpo, la sua malattia e le sue insicurezze spiegando come per lei la condivisione del dolore sia un antidoto alla solitudine".