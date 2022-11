Giorgia Soleri innamorata: boom di like per le foto con dedica a Damiano David

Giorgia Soleri sceglie una strofa del brano dei Blink-182, I Miss You, per condividere con i follower la nostalgia verso il fidanzato lontano: "We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me and we'll have Halloween on Christmas and in the night we'll wish this never ends, we'll wish this never ends, I miss you" si legge a corredo di una rassegna di foto dove lei e Damiano David sono protagonisti, vicini e complici nei momenti più significativi di questi ultimi cinque anni.

La nostalgia per il compagno, che attualmente si trova in Messico per un tour con i Maneskin, la esprime così l'influencer e scrittrice, con un pensiero supportato dalle immagini più romantiche dove abbracci, baci e sorrisi raccontano la loro bellissima complicità. Un legame dimostrato in diverse occasioni e condiviso ancora oggi attraverso i social dove, in meno di un'ora, oltre 100mila follower hanno apprezzato un pensiero così romantico e gioito per la coppia che, anche quando fisicamente distante, dimostra di restare unita con ricordi indelebili.

