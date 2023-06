Giorgia Soleri, la reazione (inaspettata) al bacio di Damiano con un'altra

Nessun tradimento, così Damiano David, dopo essersi scusato, ha spiegato quel bacio scambiato con una ragazza che non è Giorgia Soleri. Il frontman dei Maneskin, dopo che il video incriminato è diventato virale sui social, è stato costretto ad annunciare la fine della relazione con Soleri. La 27enne, al momento, non ha commentato a parole né la separazione né il video, ma qualcosa ha fatto.

Giorgia, che proprio oggi ha presentato la sua linea di trucchi, ha deciso di mettere un vero e proprio punto non solo alla sua relazione con Damiano ma con tutti i componenti dei Maneskin. Come lo sappiamo? Su Instagram Soleri non segue più né David, né Victoria De Angelis, né Ethan Torchio e neanche Thomas Raggi. Un gesto che ai più attenti non è passato inosservato e che lascia intendere che forse la storia non è proprio come l'ha raccontata il cantante.

Giorgia e Damiano erano legati dal 2017. La loro è stata una relazione molto importante e che li ha visti cambiare moltissimo nel corso degli anni: David, con i Maneskin, ha iniziato a viaggiare per il mondo ottenendo un successo planetario, Soleri è diventata attivista e influencer con un seguito molto importante. Fino a qualche giorno fa erano riusciti a rimanere uniti, poi qualcosa deve essersi rotto.