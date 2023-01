Giorgia Soleri ha un crollo emotivo: "Stanca di essere malata, a volte ho solo bisogno di urlare"

Qualche ora fa l'abbiamo vista felice e contenta al fianco del suo fidanzato Damiano David ma si sa, sui social, non è tutto oro quello che luccica. Giorgia Soleri, infatti, sembra proprio non stia vivendo un buon momento della sua vita ed è lei stessa a parlarne, sul suo profilo Instagram, dove si è lasciata andare a un lungo sfogo e ha ammesso di avere un forte crollo emotivo. Giorgia, infatti, è ricaduta nella depressione a causa delle difficoltà che le sue malattie croniche, la vulvodinia e la fibromialgia, le causano nella vita quotidiana. E quei dolori fisici atroci e la stanchezza continua oltre a buttare giù il suo corpo, buttano giù anche la sua mente che per quanto abbia voglia di ribellarsi non ce la fa più.

Un semplice volo rimandato, infatti, ha portato Giorgia ad avere un crollo emotivo a causa di un'eccessiva stanchezza fisica che non riesce più a gestire.

"Ho male ovunque, vorrei solo dormire per i prossimi due giorni", ammette Giorgia per poi aggiungere: "Mi dispiace non essere un esempio di virtù, accettazione della malattia e tutela del corpo, sono solo una persona malata che a volte non ce la fa più".

Poi Giorgia, palesemente angosciata dalla situazione, continua a esprimere il suo stato d'animo e la tristezza per le difficoltà che le malattie croniche arrecano nella vita di chi ne soffre: "Sì, cè chi sta peggio, chi oltre alla malattia ha un lavoro full time e una famiglia, chi non può curarsi, io sto provando a fare la mia parte per cambiare questa situazione e ottenere tutele ma questo purtroppo non cancella il mio dolore e non lo silenzia".

"Brave alle persone che riescono a fare di più di me con più dolore e più impegni - conclude poi Giorgia, da anni attivista per la sensibilizzazione al tema delle malattie croniche -. Io non ci riesco e a volte ho solo bisogno di urlare basta".