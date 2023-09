Giorgia Soleri, consigli d'amore dopo l'addio a Damiano: "Tante lacrime, ma ne vale la pena"

Sono passati tre mesi dalla fine della storia d'amore con Damiano David, e Giorgia Soleri ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Single, concentrata sul lavoro e su "nuovi progetti" che sui social fa sapere arriveranno quest'anno, l'influencer ora riesce a parlarne e anche a dare consigli ai suoi follower.

Su Instagram qualcuno le chiede come si impara a stare con sè stessi: "Con discreti calci in culo - risponde - alcuni momenti di solitudine, tante lacrime e una dose non quantificabile di forza. Ma giuro: ne vale la pena. E poi sarà più bello anche stare con altre persone". É bastata questa domanda a dare il via a una sorta di posta del cuore. Come si ricomincia a vivere soli senza la tua persona? Anche qui scrive senza filtri: "Non sei senza la tua persona, hai ancora quella più importante: te. Abbracciati e accogli anche questo momento doloroso. Sarà bellissimo prenderti la mano e accompagnarti verso la luce". E ancora a un'altra follower: "Non credo le persone si possano possedere e credo ancora meno nel lasciarsi andare e riprendersi. Credo nello scegliersi ogni giorno, con cura e impegno. Ognuno di sè, ma anche per l'altro".

Tra le storie Giorgia Soleri parla anche di un periodo difficile che sta affrontando in famiglia. Suo padre è ricoverato in ospedale per problemi di salute: "Non sta bene - risponde a chi le chiede aggiornamenti sulle sue condizioni - ma sta meglio. Se tutto va bene tra qualche settimana dovrebbe tornare a casa dall'ospedale".