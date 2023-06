Giorgia Soleri, la frecciata per Damiano: "Aspetto qualcuno di affidabile"

Si erano già lasciati quando Damiano è stato beccato in discoteca mentre baciava una ragazza, e poi la monogamia non è mai stata una prerogativa della loro coppia. Sono state queste le spiegazioni (non richieste) date da Giorgia Soleri all'alba della fine della relazione con il cantante dei Maneskin.

Nessun rancore dunque, almeno sulla carta. A quanto pare, però, l'influencer qualche sassolino nella scarpa ce l'ha e se l'è tolto su Instagram, dove ieri ha pubblicato una frase tra le storie che sembra rivolta proprio all'ex fidanzato. "Aspetto qualcuno di affidabile", questo il titolo alle poche righe in cui si parla di una relazione sbagliata: "Invece di trovare supporto e affidabilità nella tua relazione - si legge - potresti aver avuto a che fare con partner che non sono in grado di prendersi cura di te e sono a malapena in grado di autogestirsi".

Non l'ha toccata piano, soprattutto confrontando queste parole con quelle spese in questi 5 anni nei confronti di Damiano, come qualcuno fa notare su Twitter. "Mi sento fortunata per averlo al mio fianco, per la persona che è, per il suo supporto, per ciò che ogni giorno imparo da lui, per il tipo di rapporto che abbiamo e per tante altre cose" scriveva Giorgia Soleri un anno fa parlando del fidanzato, che oggi - da come lo descrive (se nel post si riferisce a lui) - è praticamente un'altra persona. E mentre qualcuno le dà dell'incoerente, altri tirano un sospiro di sollievo: "Anche lei giustamente rosica per le corna".

giorgia soleri è la coerenza in persona! il fatto che un rapporto possa finire, non legittima uno dei due a sputare nel piatto in cui si è ingordamente ingozzato e fatto anche la scarpetta con il dito. fin quanto porta acqua e visibilità al proprio mulino tutto ok, poi è la fine. pic.twitter.com/LjDeRJavB1 June 21, 2023