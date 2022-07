Giorgia Soleri contro lo spot Gillette: "Avere i peli non è essere imperfette"

Giorgia Soleri attacca pubblicamente la Gillette. L'influencer, scrittrice e fidanzata di Damiano dei Mäneskin lancia una nuova polemica social sui peli e, questa volta, decide di mettere in mezzo il noto brand di rasoi e, nello specifico, una sua pubblicità che, secondo la ventiseienne, sarebbe problematica e una promozione (sbagliata) di un'idea di bellezza anacronistica. La pubblicità in questione, pubblicata dalla stessa Soleri sulle sue storie Instagram, mostra una ragazza che dopo un momento di indecisione sull'outfit da indossare, trova il look perfetto ma, quando si guarda le gambe "si accorge di non essere perfetta" ed è qui che arriva in soccorso un rasoio a renderla "perfetta" per uscire.

Che la Soleri fosse la paladina della body positivity era ben chiaro da diverso tempo ma oggi, ne abbiamo l'ennesima riprova. La ventiseienne, infatti, ha voluto rivolgersi al reparto marketing dell'azinda di rasoi, immaginando sarcasticamente, la riunione che aveva portato alla realizzazione di quella particolare pubblicità.

"Io mi immagino la riunione marketing di questa pubblicità - esordisce la Soleri - Cosa possiamo fare per vendere di più il nostro rasoio. Potremmo dire che non fa male, no, troppo facile, potremmo dire che toglie tutti i peli in una sola passata, no. Idea: potremmo dire che la ragazza che sta per uscire non si sente perfetta ma deve essere perfetta e quindi usa il nostro rasoio". L'influencer poi conclude definendo, ironicamente, "un genio" chi ha ideato una pubblicità di questo tipo.

La Soleri ha poi voluto specificare che il suo discorso va al di là del suo essere "pro peli" come in tanti pensano ma riguarda il fatto che l'immagine data dallo spot è che la perfezione femminile è legata solo all'assenza di peli. "Far passare questo messaggio attraverso una pubblicità è problematico e sbagliato sotto tutti i punti di vista" aggiunge la Soleri commentando che la ballezza, secondo lei, non passa dalla depilazione.

Infine, Giorgia, si rivolge direttamente alla Gillette: "Vorrei darti una notizia dal 2022, non è reato far vedere i peli, li abbbiamo e se vendete i rasoi è perché i peli li abbiamo".