Giorgia Soleri ad Ibiza: "Più riposo in questa società". Polemica: "Vuoi far passare una vacanza come atto politico"

"Il riposo è un atto politico". Il post di Giorgia Soleri, dopo un viaggio a Ibiza, fa discutere. L'influencer, reduce dall'avventura a Pechino Express, finisce in tendenza dopo una riflessione affidata al profilo Instagram. "In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano", scrive la compagna di Damiano David dei Maneskin.

Parole che trovano presto la polemica in rete, con sfottò che arrivano da più parti. "Siamo tutti d’accordo nel voler chiedere internet di negare la connettività a Giorgia Soleri?", scrive qualcuno, collezionando centinaia di like. "Questa fa passare una vacanza a Ibiza come atto politico e noi siamo ancora qui ad interrogarci sul reale peso della parola “privilegio”", è la conclusione.

io quando guardo il corpo non queer di mio padre che va in vacanza a pescasseroli dopo 11 mesi sul camion: pic.twitter.com/Mtdj2MLnke — pop. (@unuomopop) May 8, 2023