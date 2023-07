Giorgia Soleri, il messaggio della rottura con Damiano e la stoccata a Temptation Island

La fine della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin è stata consensuale e anzi, prima della video- paparazzata che ha immortalato il bacio di Damiano con un’altra donna, Martina Taglienti, i due, oggi ex, avevano preparato insieme un messaggio da pubblicare sui loro social per rendere pubblica la fine della loro relazione. Una cosa già chiarita via Instagram dallo stesso Damiano ma su cui, a distanza di settimane di voci e indiscrezioni, Giorgia Soleri ha deciso di tornare su domanda di un follower, pubblicando integralmente quel messaggio risalente ai primi di giugno e che recita: “Ciao a tutt?,Volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione. Giorgia e Damiano.”

La coppia dunque aveva ben ragionato non solo sulla fine del loro rapporto ma anche sul modo migliore di dare la notizia ai fan, che avrebbe dovuto essere un modo civile e in pieno accordo. Tutto saltato a causa di un video rubato durante una serata in discoteca del frontman dei Maneskin.

Sempre sul suo canale Instagram la influencer ha anche risposto ad alcune domande e ha voluto aggiungere un commento legato al chiacchiericcio esploso dopo la fine della storia con Damiano e dando anche una stoccata non da poco allo show televisivo più seguito dell’estate: Temptation Island. Sempre rispondendo a una domanda di un fan che chiedeva come aveva vissuto la curiosità sulla fine della sua relazione con Damiano Giorgia Soleri ha scritto: “Mi disturba la morbosità che sembrano avere alcune persone nei confronti delle dinamiche relazionali altrui, ad esempio: Temptation Island. Io non l’ho mai visto, ma qualche giorno fa, facendo zapping in hotel, sono capitata su una replica e mi ha messo fortemente a disagio. Cosa c’è di interessante nel vedere come si comportano coppie messe in difficoltà? Nel loro dolore? Nella loro rabbia? Mi incuriosisce sinceramente. A me rende felice vedere persone che si amano nel momento in cui si amano. Il resto mi fa sentire inopportuna e fuoriluogo (a meno che non sia un’amic? a confidarsi).”