Giorgia Soleri, arriva una nuova diagnosi: "Misto di terrore e rabbia"

A poco più di un anno dall'intervento per endometriosi, un'altra doccia gelata per Giorgia Soleri. L'influencer ha ricevuto pochi giorni fa una nuova diagnosi, la quinta nel giro di pochi anni. "La prima è stata contemporaneamente una liberazione e un pugno nello stomaco, finalmente il mio dolore aveva un nome, potevo chiamarlo, spiegarlo, dargli spazio e dignità" scrive in un lungo post su Instagram parlando della vulvodinia, per cui grazie al suo impegno è arrivato "un comitato, un convegno, una proposta di legge. Ho scoperto la necessità di una rete fatta di condivisione e comprensione - continua - la forza che si nasconde in persone straziate dall'invisibilità del loro male quando decidono di prendersi la mano e fare della lotta a un riconoscimento negato il loro punto di contatto".

Nel frattempo sono arrivate altre 3 diagnosi, racconta ancora: "Neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi. E ogni volta mi sentivo un po' più protetta, spaventata ma mai sola". Qualche giorno fa la quinta, "con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione". Alla fine il nome: "Fibriomalgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale. Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l'ennesima diagnosi - rivela ai follower Giorgia Soleri - ma questa volta è stato diverso. Ho scoperto che la condivisione è un viaggio arricchente mai a senso unico, quando dai qualcosa ti torna sempre indietro. E a me è tornata empatia, amore, supporto, vicinanza, abbracci silenziosi e sguardi a voce alta. Poche ore prima di questa diagnosi, per un casualità che a ripensarci fa sorridere, mi tatuavo 'together we are stronger' e oggi lo sento più che mai. Grazie".

Cos'è la fibriomalgia

La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento (astenia). Comporta dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (legamenti e tendini). Interessa principalmente i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa. Spesso confonde perché i suoi sintomi possono essere riscontrati in altre condizioni cliniche e mancando di alterazioni di laboratorio, la diagnosi dipende principalmente dai sintomi che il paziente riferisce.

Il post di Giorgia Soleri