Giorgia Soleri di nuovo in ospedale: come sta

Un sabato sera non molto piacevole quello appena trascorso da Giorgia Soleri. L'influencer sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto di una flebo, mostrando così di essere in ospedale. Non spiega i motivi, ma è noto che lei soffra di vulvodinia quindi è molto probabile che si sia recata al pronto soccorso proprio per questo motivo.

Soleri però contestualmente alla foto scrive anche che sta bene e nessuno si deve preoccupare: "Pazzo sabato sera. Sto già meglio, non preoccupatevi". Non è la prima volta che Giorgia condivide sui social i suoi ricoveri, anche questo fa parte della campagna di sensibilizzazione che ha dato il via sui suoi profili social: l'anno scorso ad esempio ha parlato dell'operazione chirurgica alla quale si è dovuta sottoporre. Solo nel 2021, dopo anni di dolori, le è arrivata la diagnosi di endometriosi e adenomiosi.

Che cos'è l'endometriosi

E proprio in occasione dell'intervento condivise un lungo post in cui spiegava cos'è l'endometriosi. "L'endometriosi è una malattia cronica e invalidante, ancora sotto diagnosticata (la media è di 4-8 anni, io ce ne ho messi 11, conosco personalmente ragazze a cui ne sono serviti 15, 20, 25), i cui sintomi principali sono: mestruazioni dolorose, debilitanti, emorragiche e prolungate che possono portare a vomito e svenimenti; dolori simil mestruali h24; dolore ai rapporti; dolore a urinare; dolore a defecare; dolore pelvico cronico; problemi di digestione e di evacuazione; stanchezza cronica ecc ecc (senza contare i casi più gravi di endometriosi polmonare o diaframmatica)". "Insieme", conclude, "stiamo provando a unire una comunità di tre milioni di malate solo in Italia (e chissà quante ancora senza diagnosi e senza ascolto). Voglio dire, a voi questo sembra davvero poco?".