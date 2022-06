Body positivity e stereotipi, Giorgia Soleri: "Ho i peli anche sulle gambe"

Da sempre in prima linea contro stereotipi, Giorgia Soleri si è esposta già nelle scorse settimane rispetto all'idea di non depilarsi. Proprio sul suo affollatissimo profilo Instagram (dove conta oltre 600mila follower), l'influencer, scrittrice e fidanzata di Damiano dei Maneskin ha pubblicato una foto in cui mostra un primo piano delle sue gambe. "Volevo tranquillizzare le persone che si sono dimostrate estremamente preoccupate per i miei peli: don't worry, li ho anche sulle gambe", scrive in risposta ai commenti di chi la accusava di non depilare le ascelle solo per provocazione.

Obiettivo di Soleri, 26 anni (da quattro legata al leader della band romana), è quello di invitare le donne, soprattutto quelle più giovani, che compongono il suo pubblico a non aderire ai canoni estetici e agli standard di bellezza più tradizionali, qualora non si sentano rappresentate da queste ultime. Perché, ha spiegato, per essere appetibili agli occhi del pubblico maschile, non deve essere obbligatorio depliarsi. A chi le chiede come risponde alla critiche, la ragazza risponde: "Costruendo un giudizio su di sé solido ma flessibile, e circondandosi di persone che hanno il coraggio di dirci quando facciamo o diciamo una cazzata. Io ci ho messo anni e, ancora oggi, faticomolto ad ascltare i giudizi negativi. Ho sofferto veramente tanto per ciò che svariati sonosciuti dicevano oscrivevano su di me. C'è da dire che l'esposizione attual è stata un po' una terapia d'urto e mi ha anestetizzata".