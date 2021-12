Giorgia Soleri mostra i peli sui social: "Li faccio solo tra le sopracciglia"

E' bastata una foto a far scoppiare la discussione social di Natale. Giorgia Soleri si è mostrata con i peli sotto le ascelle in un post, "per non farsi mancare argomenti di discussione con i parenti bigotti". A bacchettarla, invece, sono stati i follower.

"Nella caption avevo fatto questa previsione, ma sui parenti, cioè persone che si presuppone abbiano una certa età ma soprattutto che ti conoscono da quando sei nata, quindi hanno la confidenza per dirti certe cose" ha commentato tra le storie, stupita da tanto rumore: "Sono state dette le peggio cose - ha continuato -. Io vorrei sapere se queste persone vanno sotto tutte le foto degli uomini a scrivergli che i peli sotto le ascelle sono brutti e antigienici". La fidanzata di Damiano dei Maneskin ha risposto così a certe critiche: "Ho semplicemente i peli sotto le ascelle. I peli esistono perché hanno varie funzioni molto importanti, una di queste, specialmente in alcune zone, è proteggere dai batteri. Ma tralasciando questa parte, raga io porto le unghie lunghe da tipo 10 anni. Nessuna persona è mai venuta a dirmi 'lo sai che sono antigieniche?' e vi assicuro che sono la roba più antigienica sulla facca della terra, vanno pulite, lavate, curate tutti i giorni più volte al giorno perché sotto si infila lo schifo".

"Ho i peli in tutte le parti del corpo"

Gusti personali, scelte che non possono essere criticate, come ha sottolineato Giorgia Soleri. L'influencer ha poi mostrato i peli sulle gambe: "Ce li ho in tutte le parti del corpo, l'unico punto in cui ancora me li faccio è in mezzo alle sopracciglia. Tutto il resto del mio corpo è ricoperto dai naturali peli che si hanno senza depilazione. Ho una quantità di peli che non si vedono in foto - ha detto ancora - Se mi faccio una foto i peli sulle gambe non si vedono, ma li ho. Ci sono x motivi per cui una persona può smettere di depilarsi. Può essere gusto personale, può essere 'mi infiammo in quella zona', oppure 'sto affrontando un percorso di decostruzione perché mi depilo solo per paura del giudizio sociale'". E ha concluso: "Il vero problema è che vi danno fastidio i peli sui corpi delle donne e nel quasi 2022 sono ancora argomento di discussione estremamente divisivo. Ma per me la cosa più assurda sono le persone che la sera della Vigilia e il giorno di Natale stanno sotto le mie foto a litigare per dei peli di una persona che manco conoscono".