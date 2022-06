Giorgia Soleri ancora vittima di attacchi per i peli in bella vista: “È esibizionismo”

Giorgia Soleri è di nuovo al centro di polemiche per la sua decisione di non depilarsi. L’influencer, scrittrice e fidanzata di Damiano, il frontman dei Maneskin, continua a ricevere attacchi sui social per la sua scelta di mostrarsi in pubblico con i peli in vista sia sotto le ascelle che in viso. La ventiseienne, da sempre attivista per i diritti delle donne, è nota per il suo carattere ribelle e la sua lotta (sostenuta da Damiano) al riconoscimento della Vulvodinia, la malattia di cui soffre, e che colpisce almeno una donna su sette, ed è solita a continui battibecchi online con i suoi haters.

Oggi, Giorgia, che su Instagram Stories non ha avuto paura di mostrarsi con le sopracciglia non curate, i baffetti in vista e le ascelle non depilate, ha pubblicato una serie di attacchi ricevuti da un suo follower che la accusa di “esibizionismo”.

“Quelle sopracciglia discutibili sono semplice esibizionismo per far parlare di te. Non è forma di libertà ma solo capacità di vendere la tua immagine” le scrive un utente infastidito dall’atteggiamento della Soleri. Ma lei non resta zitta e risponde subito a tono incredula che le persone non riescano a capire che lei si possa piacere “al naturale” e che non abbia “sbatti”, come dice lei stessa, di depilarsi.

Ma l’hater non ci sta e ribadisce che, secondo lui, il “gridare alla libertà di non curarsi esteticamente è solo un modo di attirare l’attenzione” e che non sia una forma di libertà ma tutt’altro, schiavitù del voler essere, a tutti i costi, diversi e voler far parlare di sé. Giorgia Soleri, mette fine alla conversazione in modo ironico “Grazie per spiegarci cos’è la libertà di gestire il proprio corpo per le donne. Ne avevamo bisogno”.

Si chiude così un siparietto social che, però, tratta uno dei temi più discussi e controversi dell’ultimo periodo, quello della body positivity/body shaming (tema vicino a diverse star tra cui anche Vanessa Incontrada che con la sua foto al mare ha lanciato un vero e proprio dibattito mediatico) dove le scelte sul proprio corpo diventano motivo di accuse, attacchi e critiche da parte di altri.