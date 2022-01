Giorgia Soleri si scusa per i post razzisti: "Mi prendo la responsabilità di quello che ho fatto"

“Estremamente dispiaciuta per ciò che è successo”: così Giorgia Soleri descrive oggi il suo stato d’animo per il caos suscitato da alcune frasi razziste che in passato ha condiviso attraverso i sui suoi profili social. Le osservazioni che hanno causato la bufera attorno al nome dell’influencer risalirebbero a circa 6 o 7 anni fa e ironizzavano in un modo da cui adesso la compagna di Damiano dei Maneskin prende le distanze scusandosi per aver trascurato, allora, la sensibilità di molti.

Le scuse di Giorgia Soleri per le frasi razziste

“Sono usciti alcuni screen di vecchi post n cui usavo slur razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, e sono passati circa 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza”, ha fatto sapere attraverso le sue storie Instagram. Giorgia ha anche spiegato di non voler condividere i post in questione per non ferire ancora le comunità direttamente coinvolte da quelle osservazioni: “Mi prendo totalmente la responsabilità di quello che ho fatto e detto”, ha poi aggiunto consapevole di aver commesso “un errore enorme” in un periodo in cui era una “persona giovane, ignorante e privilegiata”. Infine: “Ho sicuramente ancora molto da imparare ed errori da fare, ma vi posso garantire che non sono più la persona che ha scritto quelle cose” ha concluso: “Spero che possiate percepire quanto io sia profondamente dispiaciuta”.