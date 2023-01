Giorgia Soleri rompe il tabù sugli psicofarmaci e ammette "Che male c'è a essere matti"

La conoscono tutti come la ragazza che non si depila e che sta insieme a Damiano dei Måneskin ma Giorgia Soleri, in questi ultimi anni, si è costruita una sua identità e credibilità sui social parlando di diverse tematiche e diventando un'attivista per i diritti delle donne. Al di là dei peli sul volto, sulle gambe e sulle ascelle, e del discorso sulle malattie di cui soffre, vulvodinia e fibromialgia che spesso viene accusata di spettacolarizzare, la Soleri ha deciso di rompere un altro tabù e di farlo attraverso la piattaforma che le permette di esprimere se stessa e i suoi pensieri ogni giorno, Instagram. Nelle sue recenti stories, infatti, Giorgia Soleri ha affrontato uno dei temi più delicati ma importantissimi del mondo contemporaneo, quello della salute mentale.

Pochi giorni fa, la 27enne, aveva introdotto il discorso sulla psicoterapia annunciando di avere un umore ballerino e di stare per iniziare a fare terapia con una nuova psicologa. Oggi, questo discorso si è ampliato e ha portato l'attivista e scrittrice a rompere un altro tabù, quello degli psicofarmaci.

È nato tutto dalla richiesta da parte di Giorgia ai fan di tenerle compagnia in treno con qualche domanda a cui rispondere. Così a una persona che le ha chiesto: "Puoi dire che gli psicofarmaci non sono per i matti (qualcuno lo pensa)", Giorgia ha dato una risposta che non è passata inosservata e che ha colpito molto il pubblico ma anche gli appartenenti al mondo della psicologia e psicoterapia.

"Ma che problema nell'essere matti?" sono state le parole dell'influencer poi riprese da diversi professionisti del settore che hanno colto la palla al balzo per sottolineare, attraverso i social, quanto sdoganare la psicoterapia e anche l'uso degli psicofarmaci sia importante: "La mente è chimica si ammala come il resto del corpo e come il resto del corpo si cura con i tanto temuti psicofarmaci", sono le parole di una psicologa ripostate da Giorgia che, sul tema, sembra pensarla proprio allo stesso modo.